Зауралье стало единственным регионом УрФО, кому дали денег на завершение строительства объекта здравоохранения

На окончание строительства и оснащение второй очереди поликлиники №1 в курганском микрорайоне Заозерный из федеральной казны выделят более 122 млн рублей - соответствующее распоряжение российского правительства подписано еще 6 февраля. Таким образом, Зауралье стало единственным регионом Урала, кому удалось выбить федеральные деньги на ремонт объекта здравоохранения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, летом прошлого года полпред президента России на Урале Николай Цуканов побывал в этой поликлинике, посмотрел как сделаны работы, осмотрел объекты второй очереди медучреждения, пообщался с врачами и пациентами. Первую очередь сдали еще 10 лет назад, сейчас осталось полностью завершить вторую очередь и закупить новое современное оборудование.

Тогда Цуканов остался доволен увиденным, однако отметил, что для более полного охвата пациентов медицинскими услугами нужно как можно скорее полностью запустить вторую очередь поликлиники. Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который сопровождал Цуканова в ходе того визита, пообещал, что сделает все возможное для решения вопроса, однако не успел - в октябре он ушел в отставку, передав дела человеку из команды Сергея Собянина, бывшему тюменскому чиновнику Вадиму Шумкову.

Стоит отметить, что именно Шумков поставил задачу в кратчайшие сроки добиться федерального финансирования, что и было сделано.

Вторая очередь поликлиники рассчитана на 850 посещений в смену, она начнет работать уже в этом году. Курганская область также внесет свою лепту в ремонт - 9,2 млн рублей.