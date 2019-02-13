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"ЕР" снова недовольна думой Екатеринбурга: Дерягину "одернули", но пока простили

Комиссия "Единой России" по этике рассмотрела на федеральном партийном уровне два резонансных дела – о нарушении этических норм депутатом городской думы Астрахани, членом "ЕР" Владимиром Сухаревым и депутатом Екатеринбургской думы, сторонником "ЕР" Еленой Дерягиной, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее депутат Сухарев устроил пьяный дебош возле ресторана. А заявление Дерягиной на заседании профильной комиссии гордумы было воспринято общественностью как предложение отказаться от субсидирования питания учеников начальной школы.

На официальном сайте "ЕР" сообщается, что президиуму Генсовета партии рекомендовано рассмотреть вопрос об исключении Сухарева из числа "единороссов", а президиуму Астраханского отделения "ЕР" - рассмотреть вопрос о смещении депутата с должности руководителя фракции "ЕР" в местной думе.

Вторым вопросом комиссия рассмотрела обращение руководителя общественного фонда "Уральский родительский комитет" с просьбой дать оценку предложению депутата Екатеринбургской думы Дерягиной об отмене бесплатного питания для учащихся начальных классов. При этом Дерягина приехала на заседание комиссии в Москву лично, чтобы объяснить свои слова.

В итоге ей указали на "необходимость в своей работе и публичных выступлениях руководствоваться решениями партии и её уставом". Члены комиссии обратили внимание, что мнение Дерягиной по данному вопросу не является позицией "Единой России" и Свердловского регионального отделения.

"Мы выслушали позицию Дерягиной, в котором она подтвердила, что необходимо свои заявления соотносить с официальной позицией партии, тем более по таким социально чувствительным вопросам", - сообщил ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко, напомнив, что Свердловское отделение "ЕР" в 2014 году выступило с инициативой о предоставлении бесплатного питания для учащихся 1-4 классов.

депутаты, ленинский район, предварительное внутрипартийное голосование, Единая Россия, Елена Дерягина(2013)|Фото: Накануне.RU

В то же время коллеги Дерягиной из городской думы встали на защиту депутата, признав её слова полностью соответствующим принципам депутатской этики.

Напомним, федеральные органы "ЕР" за последнее время уже не в первый раз вынуждены разбираться с решениями и заявлениями екатеринбургских коллег. Ранее они подвергли критике инициативу о повышении зарплат новому главе города Александру Высокинскому и другим чиновникам мэрии и одобрение этого вопроса "единороссами" в гордуме.

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"ЕР" снова недовольна думой Екатеринбурга: Дерягину "одернули", но пока простили

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Теги: комиссия по этике, Единая Россия, Владимир Сухарев, Елена Дерягина



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