14 Февраля 2019
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"Повелитель пенсий, футбола и огня". Иркутский музыкант написал песню про портрет Путина

Иркутский музыкант Артем Галанов опубликовал на своем канале в YouTube ироничный клип на песню о чудодейственных свойствах портрета Владимира Путина. В тексте рассказывается история о том, как появившийся в доме героя портрет российского президента изменил его жизнь в лучшую сторону.

"Становлюсь богаче, место потеплей. Модные тусовки, новенький Харлей. Мы теперь с женою налево не глядим. От чудесной силы улучшился интим!" - поется в тексте песни.

Совершенно обратный эффект производит повешенный на стену портрет американского президента.

"Я решил проверить, правда или миф. Портрет американской повесил супротив. Тут цветы завяли, не дает жена. Власть, она от Бога, любимая страна!" - делает вывод герой.

В описании к видео автор отдельно оговаривает, что его произведение носит сатирический характер.

"Говорю сразу, а то все спрашивают: это - сатира! Нет, я не ярый фанат президента и нынешней власти. Я вообще в политику не лезу, я музыкант - что вижу, то пою. Простой я парень, и у меня есть право быть таким, полагаю", - пишет музыкант.

По его словам, бюджет клипа составил "всего ничего, да баки бензина для двух внедорожников". Видео снималось в 120 километрах от Иркутска в поселке Бохан. Песня придумана еще летом, но звукозапись и съемки заняли полгода.

Галанов также честно признается, что цель его клипа - привлечение клиентов для создания рекламы.

"Благодаря этому видео я начал деятельность по созданию сатирических рекламных роликов, уже работаю с клиентами из СПБ", - заканчивает он.

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"Повелитель пенсий, футбола и огня". Иркутский музыкант написал песню про портрет Путина

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Теги: Артем Галанов, песня про портрет Путина, Иркутск, пенсионная реформа



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