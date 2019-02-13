На Южном Урале на ограничение роста платежей за ЖКХ для населения направят 5,5 млрд рублей

В Челябинской области на ограничение роста платежей за ЖКХ для населения в этом году направят 5,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Экономически обоснованный рост платежей за услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года составил бы в среднем по области 13,5%, но благодаря бюджетному субсидированию не превысит 2%.

Борис Дубровский отметил, что сдерживание роста тарифов – это долгосрочная программа в Челябинской области, на которую ежегодно выделяются значительные средства областного бюджета.

"Самое главное – все предпринимаемые правительством меры по ограничению тарифов имеют целью социальную поддержку жителей области", – подчеркнул он.

Так, на выпадающие доходы предприятиям жилищно-коммунального комплекса направят свыше 3 млрд руб., а на выплату адресных субсидий населению 2,4 млрд руб.

Субсидии смогут получить граждане в случаях, когда рост платежа за коммунальные услуги по сравнению с платежом за декабрь 2018 года превышает 2%. Также выплаты положены семьям, у которых расходы на коммуналку больше 22% совокупного дохода семьи. Особые условия – для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких мам, у которых совокупный доход семьи в месяц не превышает величину прожиточного минимума или превышает величину прожиточного минимума не более чем на 20%. Такие категории граждан получают субсидии, если размер платы за коммунальные услуги больше 11% совокупного дохода семьи.