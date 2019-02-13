Экскурсия Цеповяза по пасечным "угодьям" попала на видео

В Сети новые кадры "суровых" условий содержания участника "банды цапков" Вячеслава Цеповяза, совершившего тяжкое преступление.

На видео показана "усадьба", которая отделена от общей территории колонии калиткой. Судя по кадрам, Цеповяз проживал в отдельной пристройке, рядом с которой располагались пасека, огород и беседка.

"Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем. И будет просто отлично", - говорит закадровый голос.

Цеповяз был осужден почти на 20 лет колонии строгого режима. Ранее в сети появились фотографии, на которых он запечатлен с телефоном в руках, с шашлыками и поедающим краба.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка.

Ранее Генпрокуратура выяснила, что работники колонии "принимали в дар материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными". Было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

Прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.