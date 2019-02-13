В Зауралье для бизнесменов-"айтишников" снизят ставку на аренду помещения в бизнес-инкубаторе

В Зауралье упростят условия для IT-бизнесменов - на заседании правительства региона решили снизить ставку на аренду помещения и оборудования бизнес-инкубатора для предпринимателей IT-сферы.

Ее снизят до 0,2% от оценочной стоимости объекта. Таким образом, ставка составит всего 1 рубль в месяц за квадратный метр на весь срок договора аренды.

В Курганской области резиденты бизнес-инкубатора имеют некоторые льготы - им дают консультации по налогам, ведению бухгалтерии, помогают в решении юридических вопросов.

Стоит отметить, что в 2019 году в рамках госпрограмм на поддержку малого и среднего бизнеса в Зауралье направят более 481 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.