14 Февраля 2019
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В Подмосковье известного правозащитника до смерти забили битами

В Подмосковье совершено нападение на известного правозащитника. Мужчина погиб, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, все случилось вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово: двое неизвестных в масках напали на мужчину. Злоумышленники нанесли ему удары по голове, предположительно, битами, и скрылись.

место убийства Дмитрия Грибова в Подмосковье(2019)|Фото: mosobl.sledcom.ru

Фото с места преступления

Потерпевший, несмотря на реанимационные мероприятия врачей, скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как отметили в следствии, сейчас отрабатывается ряд версий.

По данным СМИ, убитый - глава подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрий Грибов. Причины нападения на него пока неизвестны.

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В Подмосковье известного правозащитника до смерти забили битами

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Теги: правозащитник, нападение, Подмосковье



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