В Подмосковье известного правозащитника до смерти забили битами

В Подмосковье совершено нападение на известного правозащитника. Мужчина погиб, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, все случилось вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово: двое неизвестных в масках напали на мужчину. Злоумышленники нанесли ему удары по голове, предположительно, битами, и скрылись.

Фото с места преступления

Потерпевший, несмотря на реанимационные мероприятия врачей, скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Как отметили в следствии, сейчас отрабатывается ряд версий.

По данным СМИ, убитый - глава подмосковного отделения общественной организации "Центр противодействия коррупции в органах государственной власти" Дмитрий Грибов. Причины нападения на него пока неизвестны.