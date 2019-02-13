Уральская экс-чиновница Ольга "не просили рожать" Глацких проведёт турнир по художественной гимнастике

Свердловская экс-чиновница Ольга Глацких, заявившая о том, что государство ничего не должно молодежи, проведёт Всероссийский турнир по художественной гимнастике "Ты сможешь сам". Турнир пройдёт в Нижнем Тагиле. Об этом спортсменка сообщила в своём Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Торжественное открытие пройдёт в пятницу, 15 февраля в 12.00, в ФОК "Президентский". В соревнованиях будут принимать участие более 450 гимнасток.

"Мой первый проект. Мы приняли нестандартное решение - пригласить в качестве почётных гостей чемпионов из других видов спорта. Это двукратный Олимпийский победитель по гандболу Александр Тучкин, Олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин, Олимпийская победительница по художественной гимнастике Елена Мурзина, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию Юрий Прилуков, десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова. Стартуем в пятницу!" - пишет Глацких.

Напомним, в конце декабря 2018 года экс-чиновница написала заявление на увольнение по собственному желанию. По ее словам, после ухода она все равно планирует и дальше "приносить пользу нашей молодежи - но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего".

Отметим, что видео, на котором Глацких общается с молодежью, появилось в Сети в начале ноября, после скандала она была отстранена, но, вопреки всеобщему возмущению и требованиям отставки, не уволена. По некоторым данным, спортсменка ушла в отпуск и якобы проводила время на Сейшельских островах. В начале декабря 2018 года Глацких дала интервью уральскому блогеру и сообщила, что не собирается добровольно уходить в отставку, объяснив это тем, что ей "совесть не позволяет". 12 декабря она провела прием в честь Дня Конституции, 17 декабря была замечена на совещании у губернатора. А 22 декабря стало известно, что Глацких стояла "в очереди" на бюджетную субсидию для приобретения квартиры. И в конце декабря написала заявление на увольнение.