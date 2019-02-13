В Свердловской области закрываются школы и детские сады из-за пневмонии

В городах Свердловской области частично закрывают детские сады и школы из-за заболеваемости пневмонией. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по данным на 11 февраля образовательный процесс приостановлен в 75 детских дошкольных учреждениях, в 28 школах и в одном ПТУ.

Всего по области из-за пневмонии закрыто 28 классов, 108 групп в садиках и одна группа в училище.

За прошедшую неделю с 4 по 10 февраля в регионе зарегистрировано 995 случаев с предварительным диагнозом "пневмония", что на 13% ниже уровня прошлой недели.

Роспотребнадзор отмечает, что все заболевшие тяжёлой формой пневмонии госпитализированы.

Между тем, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Свердловской области пошла на спад. С 4 по 11 февраля врачи зарегистрировали 49,1 тыс. случаев таких заболеваний, что находится выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 65%, но ниже уровня прошлой недели на 17%.