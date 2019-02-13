14 Февраля 2019
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Вадим Шумков предложил Путину снизить административную нагрузку на застройщиков

В ходе неформального "круглого стола" в Казани, который прошел в рамках расширенного заседания президиума Госсовета, глава Курганской области Вадим Шумков предложил президенту России Владимиру Путину снизить административную нагрузку на застройщиков.

Шумков высказал предложения по улучшению нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере строительства. Врио губернатора Зауралья отметил, что сроки согласования различных схем территориального планирования и генпланов на сегодняшний день завышены и составляют три месяца. Шумков предложил сократить срок как минимум на месяц.

По мнению Шумкова, такая инициатива позволит стимулировать рост жилищного строительства в регионах России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области.

Владимир Путин одобрил предложения главы Зауралья.

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Вадим Шумков предложил Путину снизить административную нагрузку на застройщиков

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Теги: Вадим Шумков, Владимир Путин, строительство, застройщик, предложения, нагрузка



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