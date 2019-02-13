14 Февраля 2019
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Минниханов получил два замечания от Путина за день

Владимир Путин дважды сделал замечание главе Татарстана во время рабочего визита в Казань.

На встрече, посвященной реализации национального проекта "Жилье и городская среда", во время речи президента Рустам Минниханов, сидевший в первых рядах, отвлекся на своего соседа.

Путин попытался обратить внимание главы Татарстана. "Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты. Не слушает нас", - отметил глава государства.

Еще одно замечание в адрес чиновника президент сделал во время заседания Госсовета. Владимир Путин хотел предоставить Минниханову слово, однако его не оказалось в зале. "Взял и ушел куда-то. Куда он ушел?" - спросил Путин.

Как сообщает Regnum, в этот момент Минниханов уже подходил к микрофону для выступления.

Как сообщалось, глава Татарстана "выпал" из тройки лидеров в новом рейтинге влиятельности губернаторов. На падение, по оценке аналитиков АПЭК, повлияло решение о сокращении доли доходов, остающихся в консолидированном бюджете республики.

В 2017 году глава Татарстана прокомментировал наличие разногласий с федеральным центром. По его словам, "это нормальный процесс, так всегда было и будет". При этом Минниханов отмечал огромную поддержку "лично президента" и правительства.

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Минниханов получил два замечания от Путина за день

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Теги: владимир путин, рустам минниханов



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