Немецкая актриса Настасья Кински станет почетным гостем на кинофестивале "Дух огня" в Югре

В Югре завершается подготовка к международному кинофестивалю "Дух огня", который пройдет в Ханты-Мансийске с 1 по 6 марта. Сформированы программы международного и российского конкурса, а также состав жюри. Почетным гостем Югры станет всемирноизвестная актриса Наталья Кински, сообщили Накануне.RU в пресс-службе центра "Открытый регион-Югра".

Тема кинофестиваля: "Театр и кино, их общность и взаимоотношения", что особо актуально в объявленный в России Год театра.

"В российском конкурсе, возможно, еще появятся более сильные картины, которые мы можем заменить. У нас еще есть время на это до 20 февраля. Состав жюри в этом году просто замечательный, это кинематографисты первой руки, которые участвовали и побеждали в крупнейших мировых фестивалях. Актерское жюри тоже уже готово, но все карты мы раскроем на официальной пресс-конференции", - заявила вице-президент фестиваля Мария Зверева.

Организаторы сообщают, что традиционно один день фестиваля будет посвящен семье. На нескольких площадках пройдут интерактивные программы, мастер-классы и творческие встречи. Третий раз пройдет итоговый концерт российского проекта "Читалкин" - в этом году его участниками станут не только дети из Югры, но и из Оренбурга и городов Ямала. Концерт проведет актер, певец и музыкант Василий Уриевский, специальными гостями станут участники проекта "Голос. Дети" Арина Данилова, Кирилл Скрипник, Яся Дегтярева.

Также "Дух огня" привет второй фестиваль семейных кукольных спектаклей "Варежка", во время которого югорчане поставят собственные семейные спектакли. На второй "Фестивальной ночи" зрителям представят все многообразие кинематографа и всех видов искусств, неразрывно с ним связанных. Участников фестиваля ждут концерты, мастер-классы по академическому и джазовому вокалу, творческие встречи, обсуждение фильмов с актерами, режиссерами, продюсерами кинокартин, лекции о творчестве.

В городах автономного округа пройдут специальные кинопрограммы "Эхо-2019". Зрителям представят премьеры детско-юношеских картин, мультипликационных работ, этно-культурных фильмов, приуроченных к Международному году языков коренных народов. Стартует "Эхо-2019" с Нижневартовска - 27 февраля, а завершится 27 марта в Когалыме.

Добавим, что новинкой фестиваля станет форум старшеклассников и студентов "Креативный город". Участники создадут свой город, наполненный мастерскими, дизайн-студиями, пространствами арт-объектов, лабораториями кино, театра и пластики, визуального искусства.