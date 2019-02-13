Максим Решетников объяснил, почему в Прикамье за мусор платят с квадратного метра, а не с человека

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время январского прямого эфира в Instagram ответил на вопрос о плате за вывоз твердых коммунальных отходов, передает корреспондент Накануне.RU.

Пользователи соцсети поинтересовались у главы региона, почему плату за вывоз мусора сделали с квадратного метра, а не с человека. Этот вопрос губернатор сравнил со спором лыжника и сноубордиста.

"Если мы делаем с человека, то нагрузка возрастет на большие семьи, живущие в маленьких квартирах, по квадратным метрам - возрастет нагрузка на тех, кто живет один в большой квартире. Жители региона разделились во взглядах. С точки зрения экономической эффективности, конечно, мусор производят жители. С точки зрения социальных аспектов - если у тебя большое жилье, и ты можешь себе его позволить, то тогда, наверное, и за мусор сможешь заплатить. Мы взвешивали все за и против и решили сделать плату именно с квадратного метра", - заявил глава региона.

Губернатор отметил, что в больших квартирах могут жить и пенсионеры, которые в силу каких-то обстоятельств остались одни, но подчеркнул, что на этот случай в регионе предусмотрена система льгот, которая распространяется и на вывоз мусора. Если по каким-то причинам это не работает, то власти готовы решать этот вопрос вместе с министерством социального развития.

Также Максима Решетникова спросили о строительстве новых полигонов. Губернатор подчеркнул, что сперва необходимо наладить систему, скорректировать имеющуюся схему полигонов, наладить систему платежей, логистику и уже после переходить к стратегии — какие полигоны строить, как сортировать, сколько фракций доставать.

Отметим, что прямой эфир в социальной сети губернатор провел уже в четвертый раз. Первая конференция состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.