14 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

В Челябинске историческое здание с начальной ценой в 1 рубль продали за 3 млн рублей

В Челябинске объект культурного наследия "Дом одноэтажный деревянный А.А. Агрова - И.П. Кузнецова" с начальной ценой в 1 рубль продали за 3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минимущества.

Напомним, здание XIX века постройки общей площадью 407 кв. м. располагается по адресу улица Цвиллинга, 8, напротив ТРК "Куба". Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Его дважды пытались продать на аукционе, которые были признаны несостоявшимися. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2019 году его выставили на продажу с начальной ценой в 1 руб.

На покупку объекта претендовали 11 заявителей. Победителем стал индивидуальный предприниматель Михаил Мерзляков. Он предложил за объект культурного наследия 3 млн руб.

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В Челябинске историческое здание с начальной ценой в 1 рубль продали за 3 млн рублей

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Теги: историческое здание, здание бывшего дома Агрова-Кузнецова, Челябинск, конкурс, продажа,



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