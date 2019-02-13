В Зауралье водителей-нарушителей, перевозящих людей, будут лишать лицензий

В Зауралье будут повышать безопасность пассажирских перевозок - одобрены изменения в соответствующий закон.

По словам первого замгубернатора Курганской области Андрея Саносяна, эти изменения направлены на ужесточение требований к пассажирским перевозкам.

Так, без лицензии может остаться водитель, который не раз нарушал правила и был при этом оштрафован. Также санкции применят к тем водителям, которые высаживают пассажиров в неположенных местах.