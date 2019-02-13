Начались аресты по делу об отъёме квартиры у пермского ветерана, в котором замешаны экстрасенсы

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела об изъятии у 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

Напомним, 20 июня 2018 г. дочь пострадавшего написала "экстрасенсам" из компании "Возрождение" о том, что хотела бы вылечить астму. В ходе "диагностики" и "лечения" в августе она заплатила им 1,5 млн руб. Позже, когда деньги понадобились вновь, женщина обратилась в микрофинансовую компанию "Клок Хаус". С 3 августа по 3 сентября её представители под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с пострадавшей договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры. При сумме контракта в 1,4 млн руб. на руки жертва пермских Ванг получила лишь 450 тыс. руб. После этого сотрудники "Клок Хауса" перепродали квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путем завладели ею. 29 января 2019 г. неизвестные, избив отца-ветерана пермячки и угрожая насилием ей, сменили в квартире двери и замки. По факту мошенничества и самоуправства представителей микрофинансовой организации "Клок Хаус" сотрудники краевого управления СК возбудили уголовные дела.

По подозрению в совершении преступлений задержаны арендатор квартиры, представитель новой собственницы, учредитель микрокредитной организации и его отец, принимавший участие в работе компании. Представитель новой собственницы освобожден под подписку о невыезде, арендатор квартиры отправился в СИЗО, отец учредителя микрокредитной организации отправлен под домашний арест. Во время расследования выяснилось, что сотрудники микрофинансовой компании причастны к аналогичным преступлениям.

"Все доводы подозреваемых, в том числе по поводу денег, заплаченных дочери ветерана, тщательно проверят. В ходе оценят действия полицейских, возможно, допустивших волокиту при проведении следственных действий и проверочных мероприятий", - уточнили в управлении.