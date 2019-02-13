14 Февраля 2019
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"Зенит" проиграл "Фенербахче" в Лиге Европы и не забил пенальти

Питерский "Зенит" проиграл турецкому "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла во вторник в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0, передает корреспондент Накануне.RU.

Единственный мяч провел на 21-й минуте форвард Ислам Слимани. Под занавес первого тайма "Зенит" получил право на пенальти, но Роберт Мак не смог переиграть вратаря турецкого клуба.

Уже после игры главный тренер питерцев Сергей Семак признался, что 11-метровый должен был бить нападающий сборной России Артем Дзюба, но Мак решил "взять ответственность на себя". По словам специалиста, несмотря на это поражение, ничего страшного не произошло и надо просто готовиться ко второму матчу, пишет Infox.ru.

Ответная встреча между командами пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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"Зенит" проиграл "Фенербахче" в Лиге Европы и не забил пенальти

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Теги: Зенит, Фенербахче, Лига Европы, Мак



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