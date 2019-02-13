"Это точно разовая история". Орешкин спрогнозировал замедление роста ВВП

Максимальный за шесть последних лет рост ВВП России - разовая история, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Уже в 2019 г. темпы роста замедлятся, рассказал он.

По итогам 2018 г. российский ВВП вырос на 2,3%, при этом Минэкономразвития ожидало увеличения на 2%. По словам Орешкина, динамика объясняется такими факторами, как увеличение добычи нефти на фоне завершения сделки ОПЕК +, ростом финансового сектора - все это носит кратковременный характер.

Можно однозначно сказать, что такая большая цифра – это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 г. мы увидим замедление темпов роста. Напомню: наш прогноз на текущий год – рост на 1,3%", - рассказал министр в интервью "Ведомостям".

Орешкин также отметил, что в 2018 г. улучшение произошло "не там, где это может ощущаться населением".