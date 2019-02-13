На ЧМК - крупный пожар: есть погибшие

Рано утром 13 февраля в одном из помещений Челябинского металлургического комбината произошел пожар, в результате которого погибли два человека, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС региона.

"В 5.34 произошел разлив металла из ковша на площади 150 кв. м. В данный момент открытое горение ликвидировано", - сообщили в МЧС.

Известно, что жертвами ЧП стали мужчина и женщина - они находились в кабине крана, откуда и начался пожар.

В данный момент угрозы распространения огня нет. Специалисты устанавливают причины пожара.