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Происшествия Челябинская область

На ЧМК - крупный пожар: есть погибшие

Рано утром 13 февраля в одном из помещений Челябинского металлургического комбината произошел пожар, в результате которого погибли два человека, об этом Накануне.RU сообщили в МЧС региона.

"В 5.34 произошел разлив металла из ковша на площади 150 кв. м. В данный момент открытое горение ликвидировано", - сообщили в МЧС.

Известно, что жертвами ЧП стали мужчина и женщина - они находились в кабине крана, откуда и начался пожар.

В данный момент угрозы распространения огня нет. Специалисты устанавливают причины пожара.

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На ЧМК - крупный пожар: есть погибшие

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Теги: ЧМК, Мечел, кабина, пожар, смерть, гибель, рабочие



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 16:19 Мск В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на ЧМК
Ранее 13.02.2019 09:07 Мск СК начал проверку по факту гибели на пожаре в цехе ЧМК двух рабочих

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