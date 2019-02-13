14 Февраля 2019
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Экономика За рубежом

Госдолг США впервые в истории превысил $22 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в $22 трлн.

Таким образом, как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на американский Минфин, данный показатель составил $22,012 трлн и с начала февраля вырос более чем на $90 млрд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, госдолг США с приходом Дональда Трампа на пост президента страны отметился выравниванием, однако позже приступил к новому росту из-за вступившего в конце 2017 года снижения налогов и падения доходов Министерства финансов. В конце концов, показатель увеличился более чем на $2 трлн.

Напомним также, что в ноябре 2018 года вложения Москвы в американский госдолг сократились на $1,815 млрд.

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Госдолг США впервые в истории превысил $22 трлн

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Теги: США, госдолг, Минфин США



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