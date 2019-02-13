Небензя: Москва не боится новых американских санкций

В Москве привыкли к угрозам санкций со стороны Вашингтона и не обращают на это внимания, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, в СМИ появилась информация о возможном введении США и Евросоюзом новых санкций против РФ из-за инцидента в Азовском море.

"Мы, правда, уже не следим за это, потому что это стало уже постоянной проблемой, мы просто не обращаем внимания", — передаёт "РИА Новости" слова российского дипломата.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".