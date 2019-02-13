Горбачёв увидел в решение США по ДРСМД стремление "диктовать миру свою волю"

Решение Вашингтона о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) обусловлено стремлением к абсолютному военному превосходству, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

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Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Также Госдеп США потребовал у российской стороны уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки.

По мнению Горбачёва, за этим решением стоят "не те причины, на которые ссылаются американские лидеры", а "стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений", вероятно, "чтобы диктовать миру свою волю".

"Что же произошло? Какая угроза заставляет Америку пойти на разрушение системы ограничения ядерных вооружений, которая служила миру на протяжении десятилетий?" — написал бывший советский президент в колонке "Ведомостей".

Горбачёв также выразил убеждение, что результатом этого "деструктивного поворота" будет не гегемония одной страны в мире, а "дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, всё большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики".

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — документ, подписанный первым и последним президентом СССР вместе с лидером США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 г. и вступивший в силу 1 июня 1988 г. Документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений — все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.