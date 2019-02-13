"Аэрофлот" заявил об отмене 100 рейсов

В отношении авиакомпании "Аэрофлот" началась проверка по факту задержки и отмены 13 февраля 100 рейсов.

Как сообщили Накануне.RU в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, перевозчик обосновал это плохой погодой.

В настоящее время устанавливаются причины задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании вылета.

Ранее перевозчик сообщил об отмене 76 авиарейсов, которые должны были вылететь из Шереметьево или прилететь туда 13 февраля. Еще 24 рейса вылетят позже назначенного времени из-за ухудшения погоды.