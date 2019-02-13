14 Февраля 2019
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Экономика В России

Путин призвал не допускать подорожания ипотеки

Необходимо внимательно следить за ипотечной ставкой, стимулируя строительство жилья, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета.

Он отметил, что "устойчивый спрос на жильё" является залогом "поступательного развития строительного сектора".

"И в этой связи мы должны обратить внимание на ситуацию на ипотечном рынке, на рынке ипотечного кредитования", — передаёт слова Путина "РИА Новости".

Также президент напомнил, что в прошлом году ключевая ставка Центробанка была повышена, что "было неизбежно". Сейчас, по его словам, нет "повода для резкого скачка".

"Нужно внимательно за этим, как я сказал, следить соответствующим образом и своевременно реагировать", — заключил глава государства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, нацпроект "Жильё и городская среда" предполагает снижение средней ставки по ипотеке в России до 8,9% годовых в 2019 году.

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Путин призвал не допускать подорожания ипотеки

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Теги: Владимир Путин, ипотека, жильё



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