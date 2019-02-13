14 Февраля 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

"Черных риэлторов" осудили в Красноуфимске

Четырем жителям Красноуфимска вынесли приговор за убийство и мошенничество.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 26-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 40 до 56 лет. В начале 2017 года 42-летний мужчина, узнав, что житель города желает продать принадлежащую ему квартиру, создал преступную группу. Другой подсудимый стал активно употреблять спиртное с собственником жилья для того, чтобы отвлечь от продажи его же собственности.

В итоге продажа квартиры была осуществлена на основании обманом оформленной доверенности, предоставлявшей 26-летней женщине право распоряжаться чужой недвижимостью, как своей собственной. Вырученные от реализации жилья 450 тыс. руб. злоумышленники разделили между собой.

При этом продажа чужой квартиры произошла в тот момент, когда хозяина жилища уже не было в живых - в феврале 2017 года распивавший с ним спиртное участник преступной группы совершил убийство потерпевшего, тело которого вывез за город.

Суд приговор фигурантов на сроки от 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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"Черных риэлторов" осудили в Красноуфимске

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Теги: убийство, мошенничество, Красноуфимск



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