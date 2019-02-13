14 Февраля 2019
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На Урале снизилась стоимость ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО в Свердловской области снизилась на 3,19%.

Как сообщили Накануне.RU в Союзе автостраховщиков, в абсолютном выражении разница составила 184 руб. Такая динамика связана с началом реформы ОСАГО: с 9 января расширился на 20% "вверх" и "вниз" так называемый тарифный коридор и изменился коэффициент возраста и стажа. В среднем по стране полис подешевел на 1,%.

По словам экспертов, этот эффект наиболее заметен именно в Свердловской области: в других регионах УрФО динамика иная. Так, в Тюменской области средняя стоимость ОСАГО снизилась на 2,97%, в Челябинской - на 1,6%, а в Курганской увеличилась на 5%.

При этом полисы подешевели не для всех: в основном это коснулось юридических лиц, сообщает "Российская газета".

Напомним, в январе вступили в силу поправки, расширяющие коридор тарифов ОСАГО. Центробанк расширил диапазон ставок на 20% вверх и вниз. Ряд страховых компаний уже сообщили, что намерены поднять тарифы на максимальный уровень: СОГАЗ на 140 из 358 территорий установил предельное значение тарифа — 4942 руб., базовые ставки до верхней границы для большинства регионов увеличила страховая компания МАКС.

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На Урале снизилась стоимость ОСАГО

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Теги: ОСАГО, тарифы, автолюбители



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