14 Февраля 2019
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Экономика В России

Россияне стали больше пить и курить

В России в 2018 году увеличились продажи спиртных напитков на 4,6% по сравнению с 2017-м.

Согласно исследованию компании Nielsen, рост отмечен во всех категориях алкогольной продукции, кроме водки. Доля алкогольной продукции в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении за прошлый год сократилась с 20,2 — до 20%. Кроме того, снизились продажи водки. Однако в малой таре продукция по-прежнему остается популярной.

Что касается товаров повседневного спроса, то в этой категории отмечается снижение спроса, в том числе и продуктов питания и непродовольственных товаров. При этом их доли перераспределились в пользу табачной продукции, которая по итогам прошлого года заняла 15% от всего рынка товаров повседневного спроса -14,1%, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, на продукты уходит почти треть доходов россиян - 31,2%. Согласно данным исследования "РИА Новости", у россиян доля "продуктовых" расходов меньше, чем у жителей Украины и Казахстана - 50,9% и 46% соответственно. Россия занимает в мировом рейтинге 31 место.

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Россияне стали больше пить и курить

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Теги: алкоголь, табак, спиртные напитки



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