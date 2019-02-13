За выполнением майского указа Путина можно следить в интернете

Счетная палата запустила информационную панель для отслеживания выполнения национальных целей - майского указа президента России Владимира Путина.

Сервис на сайте СП показывает динамику по показателям национальных проектов и возможные отклонения. Ключевые показатели по каждой цели отображаются на главной странице, где также доступны комментарии к ним.

Информация также включает в себя данные об ответственных за каждую национальную цель вице-премьерах, реализуемых национальных проектах и госпрограммах, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, кабмин опубликовал на своем сайте объемы финансирования и задачи национальных проектов на период с 2019 по 2024 год. На их реализацию будет выделено 25,7 трлн руб. Дороже всего обойдется Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 6,348 трлн руб. Следом по объему финансирования идет нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с бюджетом в 4,779 трлн руб.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин рассказал, что российской экономике нужно попасть в "другую лигу экономик", для чего необходимо изменить её структуру, чему должны поспособствовать нацпроекты. Кроме того ожидается дальнейший рост ВВП, в частности, с 2021 г. правительство планирует 3%, а потом и больше. По сути, таким образом, без ответа остался вопрос журналиста о том, как выполнить поручение Путина об обеспечении "прорыва" и вхождении в пятерку ведущих экономик мира с темпами роста 1-2% в год, если, по подсчетам экспертов, для этого нужно расти не менее 5% в год.