Кремль объяснил отток капитала из России

Наблюдающийся отток капитала из России вызван его свободным перемещением, без которого невозможна рыночная экономика.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время макроэкономическая ситуация в стране абсолютно стабильна. Как говорит пресс-секретарь президента РФ, "в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше". При этом отток капитала, по мнению Пескова, "понятие растяжимое", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе 2019 года вырос почти в полтора раза, по предварительной оценке Центробанка (ЦБ) РФ.

Таким образом, сальдо составило $10,4 млрд.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по итогам прошлого года отток капитала из РФ, по данным регулятора, вырос в 2,7 раза — до $67,5 млрд.