14 Февраля 2019
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Экономика В России

Правительство не будет компенсировать авиакомпаниям рост цен на керосин

Кабмин принял решение не компенсировать авиаперевозчикам рост цен на керосин.

Рост цен на топливо обошелся авиакомпаниям в дополнительные 50 млрд руб. по итогам прошлого года. Вопрос обсуждался на совещании вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака с нефтяниками и представителями авиакомпаний.

Встреча была посвящена стабилизации цен на авиатопливо. Эксперты говорят, что авиакомпаниям теперь придется повышать цены, сообщает РБК.

Тем временем, президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность предоставления авиакомпаниям единовременной компенсации расходов из-за подорожания керосина. Предложения необходимо представить до 1 марта.

Как сообщалось ранее, УФАС России поддержало предложение Ассоциации европейского бизнеса, чтобы уровнять тарифы на оказание аэропортовых услуг для русских и иностранных перевозчиков при выполнении ими рейсов в другие страны, пишут "Известия".

Еще в декабре прошлого года ассоциация направила соответствующие предложения в Министерство транспорта, а также в крупные российские аэропорты - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Пулково.

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Правительство не будет компенсировать авиакомпаниям рост цен на керосин

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Теги: топливо, авиакомпании



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