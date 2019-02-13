14 Февраля 2019
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Общество В России

Росконтроль выбрал самый лучший черный чай

Росконтроль проверила марки черного чая, которые продаются на прилавках российских магазинов.

Как сообщили Накануне.RU в организации, специалисты оценили их по ряду показателей, чтобы определить безопасность для потребителя. В тесте участвовали образцы крупнолистового черного чая таких брендов, как "Крепкие традиции", AKBAR, Tess, Riston, "Альманах", Lipton, Beta tea. Все они прошли проверку, так как содержание токсинов не превышает предельно допустимых значений.

Однако претензии возникли к бренду "Крепкие традиции" - они касались внешнего вида. А Lipton не отвечает требованиям ГОСТа и представляет собой, скорее, чай второй, а не высшей категории.

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Росконтроль выбрал самый лучший черный чай

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Теги: Росконтроль, чай



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