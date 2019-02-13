"Дело Скрипалей": Лавров и Помпео обсудили "мутную историю"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону со своим американским коллегой Майклом Помпео.

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ, Лавров подчеркнул, что планы США ввести новые антироссийские санкции в связи с "делом Скрипалей" усугубят напряженность в отношениях двух стран, а также "атмосферу на мировой арене". В Москве считают планы США "ничем не оправданным шагом".

Российское министерство называет историю с "отравлением" Скрипалей "мутной историей". В МИДе подчеркивают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию "с тех пор никто не видел".

Кроме того, Лавров также предостерег Вашингтон от "любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.