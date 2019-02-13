14 Февраля 2019
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Экономика В России

Путин потребовал "прекратить безобразия" с обманутыми дольщиками

Российский президент на встрече с представителями общественности в Казани заявил о необходимости решения проблем в области долевого строительства.

По словам Владимира Путина, переход на новую систему финансирования отрасли необходим для того, чтобы "прекратить безобразия", связанные с появлением обманутых дольщиков.

Как сказал глава государства, "несостоятельные компании наделяются правами застройщиков, собирают деньги с людей, а потом просто не реализуют то, ради чего они создавались или для чего они деньги собирали".

К президенту обратился обманутый дольщик, которого Путин заверял в том, что российские власти намерены и дальше оказывать помощь из федерального бюджета.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2019 г. в регионах России числится 894 проблемных объекта, которые строились с привлечением средств дольщиков. По итогам 2018 г., количество договором долевого участия по таким объектам увеличилось на 1,8%, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

На 1 января 2019 г. лидерами по количеству проблемных объектов являются Краснодарский край, Новосибирская область, Самарская область, Челябинская область, Омская область, Башкирия.

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Путин потребовал "прекратить безобразия" с обманутыми дольщиками

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Теги: дольщики, жилье, квартира, недвижимость, застройщики



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