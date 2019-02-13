Рубль отреагировал падением на информацию о новых санкциях

Рубль, который большую часть торгов укреплялся, вечером 12 февраля резко упал к доллару на информации о санкциях из-за инцидента в Керченском проливе.

После публикации, курс доллара подскакивал до 66,26 руб., евро — до 74,93 руб. При этом днем курс рубля рос до 65,5 руб. и к евро — до 73,91 руб., сообщает РИА "Новости".

Напомним, Евросоюз и США хотят ввести новые санкции против России из-за провокации украинских моряков в Керченском проливе.

Как пишет Financial Times, меры против Кремля могут обсудить уже в начале следующей недели, а ввести в течение двух месяцев.

В первую очередь санкции коснутся тех, кто имел прямое отношение к инциденту в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".