Свердловский министр счел, что по "мусорному" тарифу в Челябинске нельзя оказывать качественные услуги

Пресловутая "мусорная" реформа, действующая в России с начала этого года, вызывает больше вопросов, чем дает ответов. На Среднем Урале проблемы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили уже на уровне Общественной палаты Свердловской области (ОПСО) и общественных палат муниципалитетов, общавшихся между собой 12 февраля в режиме видеоконференции, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в очередной раз напомнил участником виртуальной встречи, что реформа - федеральная, она началась по всей стране. В нашем регионе проведены конкурсы по выбору трёх операторов по обращению с ТКО, правила для них и потребителей услуг утверждены Правительством РФ.

Среди позитивных моментов министр назвал пресечение деятельности незаконных свалок на Среднем Урале - теперь, по его словам, контроль стал жёстче, и регоператоры возят мусор на лицензированные полигоны. Также Смирнов заверил, что сжигать мусор на Среднем Урале не будут, планируется его глубокая переработка.

Что касается размера платы за услуги по вывозу (в регионе она составляет от 117 до 182 руб.), то он зависит от норматива потребления на конкретных территориях, в своё время установленного муниципалитетами, а в дальнейшем утвержденного Региональной энергетической комисcией (РЭК), пояснил Смирнов.

"По тарифам - огромное количество вопросов с мест", - напомнил председатель ОПСО Александр Левин, призвав участников озвучивать самые актуальные проблемы. И передал слово директору МУП "Спецавтобаза" (регоператор в Восточной зоне, включая Екатеринбург), депутату гордумы областной столицы Григорию Вихареву.

Руководитель МУПа перечислил возможности предприятия и полигонов, задействованных с начала года, которые позволяют полностью обеспечить потребности Восточной зоны по вывозу мусора. Комментируя стоимость услуг "Спецавтобазы", Вихарев заявил, что тариф 697,76 руб., защищённый руководством "Спецавтобазы" в РЭК, - самый низкий в Свердловской области. Из этой суммы около 61% - плата за транспортировку мусора, 16% - НДС (не общий, а входящий в общую структуру тарифа), 15,8% - собственные расходы оператора, порядка 14% - плата за негативное воздействие на природу и 4,2% за утилизацию мусора.

Интересно, что в ходе конференции все регоператоры (МУП "Спецавтобаза", ООО "ТБО "Экосервис" в Западной зоне и ООО "Компания "Рифей" в Северной зоне) говорили о своих инвестиционные планах, связанных с мусоропереработкой, в будущем времени. И в этой связи прогнозируют увеличение тарифа с введением инвестиционной составляющей, но пока не могут точно сказать, на сколько.

Как в дальнейшем пояснил министр ЖКХ Николай Смирнов, на территории Свердловской области собираются возвести 12 мусороперерабатывающих комплексов (МПК), стоимость только одного (для Екатеринбурга) - более 3 млрд руб., шесть-семь надеются построить уже через три-четыре года.

Понятно, что речь идёт о колоссальных суммах, которые инвесторы (в том числе регоператоры) начнут собирать с населения. И у члена ОПСО Валерия Черкашина возник вопрос к чиновнику: грозит ли населению новый инвестсбор и будет ли область участвовать деньгами при строительстве таких заводов?

"Дальнейший рост тарифа невозможен, - заверил министр, ссылаясь на указ губернатора о предельной индексации тарифов. - Средства будут привлекаться за счёт субсидий из областного бюджета. Кроме того, при заключении концессионных соглашений [о строительстве МПК] есть так называемая плата концедента, которая идёт из областного бюджета".

В дальнейшем министру не раз задавали вопросы, почему в Екатеринбурге "мусорные" расценки (148 руб. с проживающего) выше, чем в соседнем Челябинске (67 руб.), а также Москве (90 руб.) и Санкт-Петербурге (75 руб.). Что касается последних двух муниципалитетов, то они - города федерального значения, для которых начало "мусорной" реформы отложили на три года, поэтому услуга субсидируется из местных бюджетов, напомнил Смирнов. А Челябинску прочил повышение тарифа к концу года.

"За тот тариф, который утвержден в Челябинской области, оказать качественную услугу невозможно, - убеждён Смирнов. - Давайте дождемся осени, когда их региональный оператор скажет, что выполнять свою работу за эту сумму не может". И призвал екатеринбуржцев ориентироваться на другие города, например, Сочи, где мусорный тариф, по его информации, составляет 200 рублей с человека.