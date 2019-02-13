В Оренбурге водители "Яндекс-такси" бунтуют из-за ценовой политики

В Оренбурге прошла очередная акция протеста водителей такси, выразивших своё несогласие с ценовой политикой агрегаторов, в первую очередь "Яндекс.Такси".

Призывая пересмотреть тарифы, в минувшее воскресенье извозчики составили из своих машин надпись "Стоп". Акция стала уже третей по счёту с начала года, при этом представляет собой не просто стихийный взрыв недовольства или флэшмоб. Водители Оренбурга объединяются в "Союз таксистов". Вступление в общество бесплатное, обязательных взносов нет, но предполагается помощь коллегам, попавшим в беду, и ежемесячные вознаграждения для наиболее активных участников. Предлагается также круглосуточная поддержка на дорогах, независимая оценка ущерба при ДТП, помощь в выгодной аренде автомобиля. Участники союза узнают друг друга благодаря специальным наклейкам на лобовом и заднем стёклах.

Как рассказал Накануне.RU лидер Союза таксистов Оренбурга Максим Артёменко, сейчас в совокупности, во всех группах: в Вайбере, во Вконтакте - около 600 человек. Застоя, а тем более регресса в численности участников объединения нет. Об организации узнают по-разному: кто-то из листовок, кто-то из СМИ, кому-то рассказали друзья, а некоторые вступают в союз после того, как его участники пришли на помощь в трудную минуту.

Всего прошло уже три встречи водителей: первая была на парковке МОЛЛ Армада, вторая проводилась на парковке ТРЦ Север и третья - флешмоб на ул. Лесозащитная. Зачастую в соцсетях и СМИ акции организации называют "забастовками".

"Движение растёт, за три недели - более 600 участников, отличная организованность и сплочённость коллектива, я считаю, что это отличный результат, который будет улучшаться с каждым днём. Я неоднократно видел ситуации, когда кто-то из водителей просил оказать ему какую-либо помощь, но никто не отзывался и я решил, что так быть не должно. Ведь кроме нас самих - никто нам помогать не станет", - отметил Максим Артёменко.

"Союз таксистов" был создан в январе текущего года, когда многие водители почувствовали недовольство своим заработком (агрегаторы подняли комиссию, понизили цены на перевозки, ввели "непонятные" акции, согласно которым водитель должен был везти пассажира за 17 или 20 руб., а "Яндекс" потом якобы должен был доплачивать за такие поездки, но по итогу у водителей деньги с баланса были просто списаны, и водитель действительно вёз клиента за 17-20 руб.).

Как уже говорилось, "Союз таксистов" не классический профсоюз с обязательными членскими взносами, однако он располагает несколькими источниками финансирования, за счёт которых имеет возможность помочь своим активным участникам и обеспечить их дополнительным заработком или денежными премиями. Например, в случае поломки автомобиля есть возможность прийти на помощь коллеге, или оперативно перечислять средства из фонда сообщества благодаря чату "SOS".

На данный момент "Союз таксистов" представляет собой общественное движение, в ближайшее время планируется создание профсоюза, сейчас также рассматриваются предложения от существующих профсоюзов. В случае отказа "Яндекс.Такси" стабилизировать цены на перевозки, союз допускает возможность поддержки местной службы такси, либо агрегатора, который предоставит адекватные, по нынешним меркам, тарифы. Требования водителей: минимальная стоимость поездки - 100 руб., цена за км пути - 10 руб., стоимость минуты пути - 3 руб.

Накануне.RU направило запрос в "Яндекс.Такси" с просьбой прокомментировать акции и требования водителей, однако к моменту публикации ответ получен не был.