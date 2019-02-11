11 Февраля 2019
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Общество В России

Вслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу

Уроженка Житомира Ирина Воронцова оказалась под угрозой выдворения из России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Прозападные силы во власти готовятся выдать на расправу нацистам русского патриота, хрупкую женщину-антифашистку Ирину Воронцову", - написал Зюганов в инстаграм.

Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что на Украине ей грозит тюремный срок в 15 лет.

Воронцова с 2009 года живет в Санкт-Петербурге. На Украине она выступала в поддержку русского мира, подвергалась нападениям националистов.

Воронцова принимала участие в сборе гумпомощи для Донбасса. В 2015 году отправилась в Донецк волонтером, ее супруг участвовал в боях на стороне ополчения. Оба они внесены в базу сайта "Миротворец".

В 2017 году у Воронцовой был аннулирован вид на жительство в России, в предоставлении временного убежища в России ей отказали.

Воронцова обратилась с просьбой о защите к главе российского государства Владимиру Путину. Шаргунов заявил, что передал обращение во "все высокие кабинеты, до которых мог дотянуться".

"Каждая выдача Россией на расправу тех, кто за Россию, означает подрыв России", - написал депутат, напомнив о Елене Бойко.

Как сообщало Накануне.RU 16 января журналистку российские власти выдворили на Украину. Она пыталась подать российским пограничникам заявление о политическом убежище на основании того, что на Украине на нее заведено уголовное дело по политическим мотивам. При этом сообщалось, что у нее оставалось еще время для обжалования решения суда в России.

Случай Бойко стал не первым. Однако, даже несмотря на трагедию, произошедшую, например, с Мариной Меньшиковой (найденной повешенной в СИЗО вскоре после передачи на Украину), люди, которым на родине угрожает практически неминуемая расправа, остаются под угрозой выдворения.

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Вслед за Еленой Бойко из России могут выслать организатора гумконвоев Донбассу

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Теги: ирина воронцова, елена бойко



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