"Куда мы должны бежать из родного города? Примите меры": жители Сибая обратились к Путину

Жители Сибая записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Как передает корреспондент Накануне.RU, видео появилось в Сети.

Напомним, в ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород.

Однако жители решили обратиться к президенту. В пятиминутном ролике горожане просят Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

"Просим вас вмешаться и разобраться с УГОК, приостановить деятельность завода буровых реагентов и прекратить стройку бетонного завода", - говорят авторы обращения.

Они утверждают, что "администрация публикует неверные показатели - дает только максимально разовые показатели ПДК, давно пора приводить среднесуточные показатели".

"Это просто химическая атака - мало того, что карьер тлеет, еще и завод химических реагентов делает выбросы. Куда мы должны бежать из родного города? Примите меры", - обращаются жители Сибая к Путину.

Напомним, в городе действует режим повышенной готовности. По факту загрязнения атмосферы прокуратурой возбуждено уголовное дело.