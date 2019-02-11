До конца 2024 года рекультивируют более 190 несанкционированных свалок в черте города

Более 190 несанкцинированных свалок в городской черте будет рекультивировано к 2025 году. Такие данные содержатся в материалах к нацпроектам, опубликованным на сайте кабмина.

"191 земельный участок, на которых были расположены несанкционированные свалки в границах городов, будет рекультивирован к концу 2024 г", - говорится в документе.

Кроме того, нацпроектом "Экология" запланировано введение в эксплуатацию до конца 2024 года 7 производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов первого и второго классов опасности.

Также правительство нацелено ликвидировать к концу 2024 года 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2019 году Челябинск получит 500 млн рублей на рекультивацию городской свалки.