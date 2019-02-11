Тимошенко обвинила Порошенко в спецоперации СБУ против нее

Украинский президент Петр Порошенко дал указание боевикам из запрещенной в России нацистской организации С14 "работать" против Юлии Тимошенко. Так она прокомментировала состоявшиеся 9 февраля в Киеве столкновения полиции с боевиками, которые вначале прибыли на площадь, где рядом проходил съезд ее партии, чтобы спросить о смерти чиновницы Екатерины Гандзюк и будто бы причастного к этому ее бывшего однопартийца Владислава Мангера.

Тимошенко считает, что олигарх специально раскручивает эту тему против нее с целью дискредитации.

"Президент Порошенко никак не хочет смириться с тем, что на встрече со мной по всей стране приходят тысячи людей. Приходят, чтобы услышать правду о том, что происходит в стране. Убеждена: то, что происходит сейчас, - это очередная спецоперация СБУ, организованная по прямому указанию Петра Порошенко. А использованные методы свидетельствуют, что для сохранения своей власти он готов к любым преступным действиям и радикальным шагам", - написала она в Facebook.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков намекнул, что за этими провокациями стоит конкурент Тимошенко, что в стане нацистов восприняли как игру на стороне Тимошенко.

"Аваков наконец определился со своим кандидатом и спасает Юлю от неудобного баннера", - написал лидер С14 Евгений Карась.

В то же время С14, как считается, близка к администрации Порошенко. Недавно на молебне за томос Карась стоял в VIP-зоне рядом с кумом Порошенко генпрокурором Юрием Луценко. Поэтому за действиями боевиков, организовавших провокацию против Тимошенко, стоит именно Порошенко, считает журналист Вячеслав Беленький.

"ГПУ (Луценко-Порошенко) тут же завела дело на полицейских МВД (Авакова) за то, что те помешали С14 (СБУ-Порошенко) устроить провокацию против возможного будущего президента (Тимошенко)", - написал Беленький, имея в виду, что тот факт, что Госбюро расследований завело дело на полицию за "превышение полномочий" в усмирении вооруженных боевиков.

Ранее Луценко заявил, что "любое нападение на проукраинских общественных активистов мы будем рассматривать как нападение на украинское государство".

Похоже, что стороны определились со своим ресурсом в предвыборной гонке: на стороне Порошенко - СБУ и "карманные" боевики, на стороне Тимошенко - МВД, контролируемое Аваковым.

Ранее Накануне.RU сообщало, что между Аваковым и Тимошенко могут быть достигнуты договоренности: если Тимошенко становится президентом, то Аваков сохраняет контроль над МВД. Напомним, выборы на Украине пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля.

Массовое задержание боевиков в Киеве, штурмовавших РОВД, 9 февраля 2019 г.