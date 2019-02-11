11 Февраля 2019
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Происшествия В бывшем СССР

В школе Белоруссии подросток зарезал учительницу и ученика

Ученик одной из школ города Столбцы в Минской области напал с ножом на троих школьников и учительницу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД Белоруссии.

ЧП произошло в школе №2 утром в понедельник. От полученных ранений учительница и один из подростков скончались. Двое пострадавших школьников доставлены в больницу.

Подозреваемый 2003 года рождения скрылся. В шести районах Минской области был введен специальный план "Сирена". Подростка задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОН.

Ранее случаи нападения на учебные заведения участились в России. Так, в поселке Абалаково Красноярского края ученик девятого класса, находясь возле школы, совершил несколько выстрелов из ружья. В саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал.

В декабре 16-летний мальчик принес в школу №1359 в Жулебино канцелярский нож и угрожал что-нибудь с собой сделать. Полиция и психолог вели с ним переговоры. Юношу удалось убедить отказаться от своих намерений.

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В школе Белоруссии подросток зарезал учительницу и ученика

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Теги: школа, учительница, подросток, нож



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