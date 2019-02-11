За год увеличилось количество случаев завоза кори в Россию

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с заболеваемостью корью в России и за рубежом. По информации ведомства, в 2018 году увеличилось число случаев завоза кори в РФ.

За период с января по декабрь прошлого года корью заразились 82 тыс. 596 человек в 47 из 53 стран. Самая неблагополучная ситуация по кори – на Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии, Франции и ряде других стран. Кроме того, крупные вспышки заболевания были зафиксированы в Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии, Швейцарии, Словакии, Польше, Казахстане. Медики объясняют широкое распространение кори недостаточным и неравномерным охватом населения вакцинацией против кори.

Причем ситуация за рубежом оказывает влияние и на ситуацию в России. Однако в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори более благополучная, чем была в 2017 году. Кроме того, показатель заболеваемости корью в России в десятки раз ниже, чем в странах Европы.

Федералпресс отмечает, что заболеваемость корью в России с конца прошлого года выросла в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца зимы количество заболевших корью составило 2538 человек, год назад же было всего 725 заболевших. По словам медиков, защититься от кори, можно с помощью вакцинации, которой многие граждане пренебрегают.