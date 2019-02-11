Силовики выяснят причины ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, в котором погибли рабочие

Началось расследование обстоятельств смертельной аварии на 37 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Прокуратура Тюменского района проверит, соблюдались ли правила пассажирских перевозок.

Напомним, в 7.25 на 37 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск микроавтобус "Мерседес" столкнулся с легковушками "Пежо", "Датсун", "Киа" и грузовым автомобилем "Вольво". В "Мерседесе" рабочие ехали из Тобольска в Тюмень. Погибли два пассажира микроавтобуса, ещё трое, а также водитель "Пежо", пострадали.