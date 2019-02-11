11 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

Власти Челябинска раскритиковали уборку снега в городе

Первый заместитель главы города Наталья Котова раскритиковала уборку снега в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Начальник управления благоустройства Владимир Жучков на аппаратном совещании рассказал, что зафиксировали почти 200 новых нарушений по уборке снега. Больше всего недочетов по уборке на внутриквартальных территориях. Однако главы района не торопятся устранять нарушения. Управляющие компании и подрядчики задержку объясняют погодными условиями.

"Снег с основных магистралей не вывезен, на парковках лежат кучи. Похожая ситуация и во дворах. Значит работа в выходные в должных объемах не велась. Я надеюсь, что сегодня меня услышали все, особенно компании, которые работают по муниципальному контракту", - подчеркнула Котова.

Замглавы сегодня проведет встречу с главами районов по этому вопросу. Она пройдет за закрытыми дверями. А завтра разбираться в причинах неудовлетворительной уборки будут с подрядчиком.

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Власти Челябинска раскритиковали уборку снега в городе

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Теги: уборка дорог, снег, администрация Челябинска,



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