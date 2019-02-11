И.о. главы Пентагона внезапно прибыл в Афганистан

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом, сообщает Reuters.

Шанахан намерен встретиться с американским военным командованием на фоне переговоров о мире с представителями террористической группировки "Талибан" (организация запрещена в России).

Как передает Regnum, власти США хотят подписать мирное соглашение с талибами до проведения очередных выборов президента Афганистана. Они должны пройти в июле 2019 года.

Напомним, по некоторым данным, США планируют сократить свое военное присутствие в Афганистане. Вашингтон намерен вывести оттуда семь тысяч человек при том, что сейчас в Афганистане находится 14 тыс. американских военнослужащих.