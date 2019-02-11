11 Февраля 2019
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Депутатов заксобрания Ямала ограничат в посещении организаций, получающих бюджетные льготы

Депутаты заксобрания Ямала могут лишиться права на беспрепятственное посещение организаций, имеющих льготы по платежам в окружной бюджет или местный бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующие поправки в окружной закон "О статусе депутата" внесены в региональный парламент. Депутаты отметили, что эта инициатива ограничивает работу парламентариев.

"Я считаю, что это ограничивает нашу деятельность и мне непонятно, если учреждение оперирует нашими деньгами, бюджетными, то почему, я как депутат не могу, условно говоря, с ними как-то повзаимодействовать. Почему в этом отношении ограничивают возможности депутатов? Подробно будем рассматривать на комитете, я думаю, объяснят подоплеку, объяснят, с чем это связано и чем это мотивируют, но, предварительно ознакомившись с текстом законопроекта, я могу сказать, что пока не согласен с этим и не планирую поддерживать", - сообщил Накануне.RU депутат заксобрания от ЛДПР Иван Вершинин.

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина считает, что принятие проекта ничего существенно не изменит.

"Представители "Единой России" если захотят туда попасть - попадут. У нас же как - представители "Единой России" равно представители власти. По крайней мере, они себя так ассоциируют. Оппозиционные же депутаты, ну, наверное, по договоренности тоже смогут. Но смысл туда ходить? Я этого смысла не вижу", - заявила депутат.

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Депутатов заксобрания Ямала ограничат в посещении организаций, получающих бюджетные льготы

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Теги: статус депутата, Елена Кукушкина, Иван Вершинин



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