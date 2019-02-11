11 Февраля 2019
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Скоростную трассу "Москва-Казань" построят до конца 2024 года

Скоростная автомобильная трасса "Москва-Казань" будет построена до конца 2024 года. Такая цель определена в материалах к нацпроектам, опубликованным на сайте кабмина.

Отмечается, что время в пути между Москвой и Казанью сократится почти вдвое, до 6,5 часов.

"729 км новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет построено к концу 2024 года. (Москва - Нижний Новгород - Казань) . Время в пути между Москвой и Казанью сократится в 1,8 раза с 12 до 6,5 часов", - говорится в разделе о комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Планируется также увеличить долю других автодорог, относящихся к международному транспортному маршруту "Европа-Западный Китай". Речь идет об обходе г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу - здесь будет построено 97 км трассы до конца 2023 г. Время в пути между Москвой и Самарой сократится с 16 до 8 часов.

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Скоростную трассу "Москва-Казань" построят до конца 2024 года

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Теги: Москва, Казань, ВСМ, нацпроект



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