"Умершей" жительнице Иркутской области пришлось через суд доказывать, что она жива

Жительнице Братска пришлось через суд доказывать, что она жива.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Иркутской области, в информационных базах государственных органов женщина числилась умершей с конца октября 2018 года. Из-за этого ей была прекращена выплата пенсии, заблокированы счета в банке и аннулирован медицинский страховой полис. Проверка показала, что в августе прошлого года в Усолье-Сибирском ЗАГС засвидетельствовал смерть гражданки, называвшей себя так же, как жительница Братска.

После обращения прокуратуры в суд эти сведения были признаны недействительными и аннулированы.

Что касается фактически умершей женщины, то ее личность сейчас устанавливается.