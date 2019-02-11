В Москве неизвестный обманул банкомат на миллион рублей

В Москве злоумышленник внес через терминал Московского кредитного банка больше одного млн руб. поддельными купюрами. В столичной полиции по этому поводу начали проверку, пишет Федералпресс.

Инцидент произошел вечером 10 февраля на улице Хачатуряна возле станции метро "Отрадное". По предварительной информации, мужчина вносил в банкомат поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб. Всего он "скормил" автомату 1 млн 45 тыс. руб., на это у злоумышленника ушло 23 минуты, операцию он совершал с 01:36 до 01:59.

Банкомат автоматически не смог распознать фальшивки, поскольку на поддельные купюры были нанесены машиночитаемые признаки подлинных, пишет "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ведется розыск мошенника.