Миасский чиновник пойдет под суд за мошенничество с землей
Александр Дерин - чиновник администрации Миасса. Ск предъявил ему обвинение в мошенничестве - в 2015 году мужчина выдал местному жителю поддельную справку о наличии прав на пользование землей, на самом же деле никаких прав у сельчанина не было.
После этого мужчина свободно зарегистрировал право собственности на землю, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Ущерб, причиненный бюджету, составил 600 тыс. руб.
Сейчас проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступных эпизодов.